Ла-Пас, 27 мая, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Не менее пяти работников золотодобывающего предприятия погибли в Боливии в результате схода оползня, сообщает пресс-служба боливийской полиции.

I Marañón Боливия

Сообщается, что инцидент произошел 25 мая в городе Кокапата, расположенном в центральной части департамента Кочабамба. Возраст погибших поставляет от 20 до 40 лет.

«Врачи получили информацию о происшествии вечером и вместе с полицией отправились на место происшествия, где обнаружили тела пятерых погибших», — заявили в полиции.

Отмечается, что другим шахтерам удалось самостоятельно выбраться из-под завалов или своевременно эвакуироваться из шахты. Других подробностей произошедшего не приводится.