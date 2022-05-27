Рим, 27 мая, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать альянс, который будет направлен против России. Об этом пишет обозреватель Федерико Фубини в статье для итальянского издания Corriere Della Sera.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

По замыслу Лондона, новая организация должна будет объединить страны, которые недовольны политикой ЕС и позицией Берлина в адрес Москвы. Планируется, что альянс станет альтернативой Евросоюзу и охватит политическую, экономическую и военную сферы.

Сама Великобритания хочет возглавить новый блок. В его состав, помимо Соединенного Королевства и Украины, могут быть включены Польша, Эстония, Латвия, Литва и даже Турция. Идею о создании нового альянса Джонсон представил Зеленскому еще 9 апреля во время визита в Киев.

Журналист утверждает, что Украина пока не дала ответа на инициативу Лондона. Автор публикации предположил, что украинские власти ожидают итогов саммита ЕС, на котором Киев могут признать кандидатом на вступление в Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос о членстве Украины в ЕС пока не обсуждается, поскольку время для этого еще не наступило. 23 мая французский министр-делегат по европейским делам Клеман Бон выразил мнение о том, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на 15 или 20 лет.