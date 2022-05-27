Хабаровск, 27 мая, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Подготовка IT-специалистов за счёт краевого бюджета поможет закрыть кадровую потребность, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи с первым проректором «Университета Иннополис» Татарии Искандером Бариевым. Стороны обсудили сотрудничество правительства края и университета.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

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«Представительство университета на Дальнем Востоке, который специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области IT и робототехники, открылось в Хабаровске.

В Хабаровском крае работают над максимальной диверсификацией экономики, которая требует современных кадров, особенно в области IT. Необходимо свыше 870 таких специалистов, в то время как ежегодно учебные заведения выпускают не больше 300 «айтишников», — сообщил в своём телеграм-канале Дегтярев и добавил, что рассматривается возможность обучения таких специалистов за бюджетные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» гражданам России предоставлена возможность записаться на курсы дополнительного ИТ-образования при финансовой поддержке государства. Причем от 50 до 100% стоимости обучения оплатит государство.