Москва, 27 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В туристической сфере Москвы заняты порядка 250 тыс. специалистов. Об этом 27 мая сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По её словам, эта отрасль вносит существенный вклад в экономику столицы. Происходит это за счёт привлечению дополнительных инвестиций в развитие туристической инфраструктуры, а также благодаря закупкам товаров и услуг представителями смежных сфер.

По итогам 2021 года вклад туристической сферы в московскую экономику составил 716,7 млрд рублей, а поступления в бюджетную систему города — 98,1 миллиарда рублей, что на 26% превышает показатели 2020 году, отметила Сергунина.