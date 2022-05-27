Кампала, 27 мая, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Автомобиль с пассажирами вылетел с шоссе на западе Уганды, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сельское хозяйство. Уганда

Сообщается, что инцидент произошел в районе Кьегегва. В результате ДТП погибли пять человек, среди них четверо взрослых и один ребенок. По предварительной версии, водитель выехал за пределы дороги из-за лопнувшего колеса. Других подробностей произошедшего не приводится.

Отмечается, что в мае 2022 года на этом же шоссе произошла другая дорожная авария с участием автобуса. Тогда в результате ДТП погиб 21 человек. Полиция Уганды указывает, что с 2021 года в республике зафиксировано увеличение количества дорожных аварий на 41%.