Токио, 27 мая, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Партию гуманитарной помощи общим весом около 30 тонн направит Украине правительство Японии. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 27 мая пресс-службой японского министерства внутренних дел и коммуникаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Уточняется, что в партию гуманитарной помощи войдут предметы и оборудование, используемые во время проведения спасательных операций. В частности, Киев получит спецодежду пожарных, спутниковые телефоны, рации.

До конца текущего месяца партия помощи будет отправлена в Польшу для последующей передачи украинским властям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Японии приняли решение о дополнительном выделении $300 млн финансовой помощи на гуманитарные нужды Украины. Общий объём финансовой поддержки, предоставленной Украине Японией, составит $600 млн.