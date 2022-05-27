Ла-Пас, , 03:38 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,2, произошедшее на территории Перу, ощутили жители ряда регионов Боливии, сообщает агентство Синьхуа.

Землетрясение Smchealth.org

По словам главы обсерватории Сан-Каликсто Гонсало Фернандеса, из-за глубины очага землетрясения в 240 километров вероятность разрушений на территории Боливии слишком мала. Также пока не поступали сообщения о возможных пострадавших. При этом он посоветовал боливийским жителям быть начеку, так как после мощного землетрясения может произойти серия афтершоков.

Отмечается, что из-за подземных толчков в столице Боливии Ла-Пасе пришлось эвакуировать жильцов высотных зданий. Также землетрясение ощутили жители провинций Эль-Альто, Кочабамба, Оруро и Сукре.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Его эпицентр располагался по координатам 14,8628 градуса южной широты и 70,3081 градуса западной долготы. Сведений о пострадавших не поступало.

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