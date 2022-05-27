Владивосток, 27 мая, 2022, 03:21 — ИА Регнум. В Приморье специалисты центра занятости населения в этом году направили на бесплатное профессиональное обучение более 1300 безработных жителей, 719 из них уже завершили обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный

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Обучение новой профессии длилось всего два месяца — именно столько составляет средняя продолжительность курсов.

Безработным на выбор предлагают более 40 специальностей и программ, востребованных на рынке труда.

Среди представленных профессий приморцы чаще всего выбирают такие, как слесарь-электрик, бухгалтер, менеджер по персоналу, машинист экскаватора, сварщик, визажист-стилист.

Как сообщало ИА REGNUM, рынок труда Свердловской области стабилизировался. Количество вакансий в регионе в 2,5 раза превышает число безработных.