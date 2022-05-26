Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM Рынок труда Свердловской области стабилизировался. Количество вакансий в регионе в 2,5 раза превышает число безработных. Об этом в ходе этом в ходе брифинга по итогам заседания штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона заявил директор Департамента по труду и занятости региона Дмитрий Антонов.

Бен Шан. Безработица

По словам Антонова, число вакансий в области составляет 49 900, при этом количество безработных находится на отметке в 19 357 человек. «Этот год отличается большой активностью работодателей по поиску сотрудников. Почти 50 тысяч вакансий — такого не было за последние 10 лет ни в одном из периодов», — отметил чиновник.

Регистрируемая безработица в регионе составляет 0,9%. Ожидается, что этот показатель будет расти в ближайшие месяцы. Тем не менее, регион готов к любым колебаниям на рынке труда, подчеркнул Дмитрий Антонов.