Минск, , 00:13 — REGNUM В минском Доме литератора 26 мая прошла презентация книги подполковника КГБ СССР в отставке Емельяна Лепешко «Куропаты: Змеиный поцелуй Америки», организованная Центром изучения перспектив интеграции ЕАЭС.

Билл Клинтон и Зенон Позняк. Куропаты. 1994 Narodnaja-partyja.org

Как сообщается в аннотации книги, данное исследование посвящёно «вскрытию тайных пружин деятельности Центрального разведывательного управления США по разрушению Советского Союза, раскрытию секретов успешной агентурной операции «Куропаты». В книге изобличены все проводившие эту операцию агенты, а также раскрыта роль в ней президента США Билла Клинтона. В исследовании Лепешко разоблачается созданный белорусским националистом Зеноном Позняком миф о том, что в урочище Куропаты под Минском захоронены жертвы расстрелов, организованных НКВД.

В мероприятии, помимо автора, приняли участие директор белорусского Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков, доктор философских наук Лев Криштапович, диктор исторических наук Эммануил Иоффе и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, Куропаты — знаковое место для местечковых националистов в Белоруссии. По их мнению, там похоронены расстрелянные чекистами «представители национальной интеллигенции». Хотя никаких убедительных доказательств этому не приводится.