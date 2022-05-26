Вашингтон, 26 мая, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Власти США считают, что Россия, вероятнее всего, не сможет обслуживать свои долговые обязательства из-за введённых против неё санкций, заявила 26 мая официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

The White House Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

«Россия, вероятно, не сможет выполнить свои обязательства и столкнется с перспективой дефолта», — сказала она в ходе брифинга.

При этом представитель Белого дома отметила, что в США ожидают минимальных последствий для американской и глобальной экономики в случае дефолта в России по причине её «значительной изолированности».

Тем не менее министерство финансов США продолжает мониторинг ситуации и ведёт консультации по этому вопросу с «мировым финансовым сообществом», добавила Жан-Пьер.

Напомним, ранее в Минфине России заявили, что Москва продолжит исполнять свои долговые обязательства, несмотря на то, что США отказались продлевать лицензию на получение инвесторами платежей по российскому государственному долгу.