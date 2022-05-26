Рим, 26 мая, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Ведущее итальянское информагентство Ansa 26 мая на главной странице сайта сообщило своим читателям (цитатой постпреда Крыма Георгия Мурадова), что «Азовское море навсегда потеряно для Украины».

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

В той же новости приведены и высказывания представители запорожской военно-гражданской администрации Владимира Рогова о том, что ни Запорожская, ни Херсонская область никогда не вернутся под контроль Киева.

ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».