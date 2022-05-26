Вашингтон, , 22:54 — REGNUM США не планируют задействовать возможности своих военных для вывоза зерна с территории Украины, сообщил 26 мая на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, для этого не планируют использовать ни военные ресурсы, ни «активы» США.

«Нет никаких планов по использованию военных, военных ресурсов или активов Соединённых Штатов для оказания помощи в перемещении зерна за пределы Украины», — сказал Кирби.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина ищет способы вывоза порядка 20 млн тонн зерна из своих хранилищ на мировой рынок.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Европейский союз поможет Украине «опустошить» её зернохранилища, чтобы освободить место для хранения нового урожая.

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