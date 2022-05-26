Лондон, 26 мая, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Акцию протеста планируют провести в июне британский железнодорожники, сообщает Business Travel News.

Дарья Драй ИА REGNUM Железнодорожники

Предполагается, что в востребованный пассажирами летний период железнодорожники прекратят работу: эту идею поддержали 13 железнодорожных компаний — практически 90% из участников профсоюза.

Железнодорожники требуют повышения зарплат, которого не было уже два года. Потери отрасли от стачки могут составить £30 млн в день.