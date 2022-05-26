Румыния, 26 мая, 2022, 21:07 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек получил серьезное ранение в результате железнодорожной аварии в уезде Хунедоара на западе Румынии. Об этом 26 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Ludek Сход с рельсов

По предварительным данным, на одном из участков магистрали сошел с рельсов и опрокинулся локомотив. Пострадавший машинист в тяжелом состоянии был доставлен в одну из местных больниц.

Движение поездов на указанном направлении приостановлено. Ведется следствие.