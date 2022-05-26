Монако, 26 мая, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, руководство футбольного клуба «Монако» не намерено отпускать 22-летнего опорного полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени дешевле, чем за 80 миллионов евро.

Футбольный клуб «Монако»

Главными претендентами на Тчуамени называют мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль». Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Орельен Тчуамени принял участие в 35-ти матчах чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также хавбэк получил девять желтых и одну красную карточки.