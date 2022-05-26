Вашингтон, 26 мая, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Студия Behaviour Interactive, которую геймеры знают прежде всего по многопользовательской игре Dead by Daylight, анонсировала новую мобильную игру на основе франшизы «Мир Юрского периода». Об этом 26 мая сообщает портал Eurogamer.

Скриншот из телеграм-канала «Кинопоиска» Постер «Мир юрского периода: Господство»

Проект получил название Jurassic World Primal Ops, эта игра предложит геймерам выступить в роли кураторов, в задачу которых входит обеспечение мира между людьми и динозаврами. Разработчики опубликовали анонсирующий трейлер, в котором игру представил режиссёр Колин Треворроу, снявший фильмы трилогии «Мир Юрского периода». Behaviour Interactive не назвала точных сроков релиза, лишь сообщила, что Jurassic World Primal Ops выйдет «скоро».

Напомним, фильм «Мир Юрского периода: Господство» выйдет в США в широкий прокат 10 июня 2022 года. Многие журналисты высказали предположение, что релиз Jurassic World Primal Ops состоится в этот же день или вскоре после премьеры картины.