Екатеринбург, 26 мая, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Российский телеведущий Дмитрий Губерниев не будет участвовать в фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом пишет информационное агенство Ura.ru 26 мая.

(сс) Департамент информационной политики Свердловской области Дмитрий Губерниев

«24 июня я работаю в Санкт-Петербурге, у меня там частное мероприятие. Ваня прекрасный ведущий, я надеюсь, он проведет вашу «Ночь музыки». Организаторы прекрасно знают мой телефон, надо было раньше позвонить. Такие вещи решаются заранее, а не так: «Ваня не приедет, давайте вы"», — заявил Губерниев. К слову, имя окончательного ведущего мероприятия по-прежнему не раскрывается.

Напомним, что «Ночь музыки» состоится в Екатеринбурге 24 июня 2022 года. В рамках мероприятия запланированы выступления нескольких тысяч музыкантов на 100 различных сценах.