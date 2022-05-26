Манчестер, Великобритания, 26 мая, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум 25-летнему центральному полузащитнику каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонгу.

«Барселона»

Как сообщает испанское издание Sport.es, «красные дьяволы» сказали футболисту поскорее принять решение о месте продолжения карьеры.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Френки де Йонг принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также полузащитник получил пять желтых и одну красную карточки.

Френки де Йонг выступает за «Барселону» с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.