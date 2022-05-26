Москва, 26 мая, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики в ходе Денис Пушилин на форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности», который организовала партия «Единая Россия», выразил благодарность партии за поддержку региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«От имени жителей ДНР выражаю искреннюю благодарность за всестороннюю поддержку, которую сейчас получает Донбасс от «Единой России». Партия прилагает беспрецедентные усилия, чтобы жители освобожденных территорий оперативно получали гуманитарную помощь. Наша искренняя благодарность сенаторам и депутатам Госдумы от «Единой России», которые с первых дней спецоперации работают в Донбассе. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак был у нас много раз, видел своими глазами степень гуманитарного бедствия в освобожденных населенных пунктах. Совместными усилиями членов партии спасена не одна жизнь. Поддержка Республик Донбасса носит не сиюминутный характер. Работа выстраивается как плановое системное взаимодействие. И данный форум тому подтверждение», — написал Денис Пушилин на своем ТГ-канале.

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