Бухарест, 26 мая, 2022, 19:30 — ИА Регнум. По меньшей мере 750 человек были эвакуированы с одной из центральных площадей столицы Румынии — Площади Единения из-за сообщения о якобы заложенном в фонтан взрывном устройстве. Об этом 26 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, неизвестный позвонил на универсальный номер службы спасения «112» и предупредил о бомбе, назвав при этом точный квадрат «минирования». По указанному адресу немедленно выехали саперы, кинологи, полицейские и жандармы. Площадь была оцеплена по всему периметру, фонтан выключен.

При этом на данный момент никаких подозрительных предметов в указанном районе обнаружено не было. Ведутся поиски звонившего. Если он будет задержан и его вину в распространении ложных сведений докажет суд, ему грозит до семи лет лишения свободы.