Москва, 26 мая, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Санкции США, которые мешают России исполнять свои долговые обязательства не находятся в плоскости рациональных экономических действий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя решение властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по российскому государственному долгу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

По его словам, подобные механизмы не применялись даже в период Холодной войны. Причем эксперт отметил, что ему не ясно, зачем США вводят такие ограничения.

«Я не совсем понимаю зачем американцы это делают. Даже в эпоху Холодной войны такого типа действий не было. Никогда в холодную войну ни США, ни Европа не препятствовали СССР заплатить. Да было такое, что не продавали высокотехнологичную продукцию, это понятно. Но такого чтобы СССР хотел погасить долг, а у него не брали деньги, такого не было никогда. Что угодно было, а такого типа поведения не было. И это удивляет. Это не находится в плоскости рационального. Просто приняли такую санкцию», — сказал Хестанов.