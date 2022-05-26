Москва, , 19:00 — REGNUM Российский Народный фронт запустил масштабный проект для сбора средств на поддержку Вооруженных сил народных республик Донбасса, сообщает 26 мая пресс-служба общественной организации.

Победа будет за нами! Дарья Драй © ИА REGNUM

Целью проекта является объединение и наращивание усилий всех тех, кто уже организовал сбор помощи и закупку снаряжения, одежды, обуви и оборудования для бойцов силовых ведомств ДНР и ЛНР.

На базе объединенного волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону участники проекта обсудили вопросы его реализации.

«Мы собрались таким составом, чтобы обсудить, как нам консолидировать усилия и увеличить объем помощи ребятам на передовой, Народной милиции ЛНР, вооруженным силам Донецкой республики. Как мы видим в результате нашей работы, им очень часто требуется самая простая помощь: форма, берцы, квардрокоптеры и многое другое. Мы пригласили военных корреспондентов, которые также работают на передовой, чтобы общими усилиями попробовать максимально закрыть потребность ребят в помощи. Здесь Народный фронт выступает площадкой, которая бы упростила логистику, поставки и поиск ресурсов для того, чтобы помогать силовым подразделениям на передовой», — пояснил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, одежда, обувь, медицинские материалы, всё, что поможет спасти жизнь и здоровье бойцов, будет доставляться при помощи Народного фронта.

Напомним, это президентское движение и одна из крупнейших общественных организаций в стране, имеющее возможности для системной и всесторонней поддержки гражданских инициатив, а также защиты рядовых участников сборов от мошенничества.

«Это очень грамотная идея — привлечь военкоров, потому что кто как не мы знает чаяния и потребности бойцов народной милиции ЛНР и ДНР, чтобы они делали это эффективно. Им очень много чего необходимо именно сейчас. Например, мы видим, что коптеры сбивают, просто как семечки щелкают, а без них никуда. Ситуация показала, что коптеры незаменимы, и их нужно много. Если будет налажен такой канал, чтобы предоставляли их подразделениям, будет просто отлично», — заявила военный корреспондент Ирина Куксенкова.

«Нужны серьезные объемы поставок, в том числе налаживание новых производств той или иной продукции на территории РФ или же переориентирование предприятий. Народный фронт в этом плане задействует новые ресурсы. И мы можем добиться серьезных изменений в подключении новых производственных мощностей для обеспечения нужд военных ДНР и ЛНР», — заявил военный блогер Борис Рожин.

«Я рад в этом принимать участие и приветствую всех представителей Народного фронта. Если я нужен — я всегда здесь, я с вами. Тот самый лозунг, который у нас звучал в 40-х годах: «Все для фронта, все для победы», остается актуальным и сейчас», — заявил народный артист России Дмитрий Певцов.

«Наш корабль отчаливает от тонущей цивилизации под названием Европа и идет к своей земле обетованной, и я уверен, он дойдет, победа будет за нами», — добавил он.

«То, что делаете вы, поверьте, это неоценимый вклад. И что хочется сказать, что все равно, несмотря ни на что, враг будет разбит. Все равно победа будет за нами. Слава России!», — сказал на встрече заместитель командующего Народной милиции Луганской Народной Республики, полковник Виктор Лобач.

В ближайшее время начнёт работать специальный интернет-портал с информацией о работе по сбору помощи для военных Донбасса. Там желающие оказать помощь смогут оставить свою заявку, отправить свои пожертвования с помощью различных форматов, включая СМС.

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