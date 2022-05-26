Тирасполь, 26 мая, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Указ об отставке правительства Приднестровья подписал 26 мая президент республики Вадим Красносельский.

Vkrasnoselsky.ru Вадим Красносельский

В отставку отправлено правительство, возглавляемое Александром Мартыновым. Обязанности премьер-министра пока возложены на Станислава Касапа — заместителя председателя правительства по вопросам правого регулирования и взаимодействия с органами государственной власти.

Также президент Приднестровья подписал документ о рассмотрении парламентом кандидатуры Александра Розенберга на пост премьер-министра республики. Завтра, 27 мая, депутаты рассмотрят кандидатуру потенциального премьер-министра.