Рига, 26 мая, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Депутат парламента Латвии Янис Домбрава обвинил парламентскую оппозицию в попытках якобы оправдать «геноцид и военные преступления Красной армии во время Второй мировой войны» и призвал правоохранительные органы арестовать таких политиков. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Saeima Сейм Латвии

С такими обвинениями политик-националист выступил в ходе обсуждения в парламенте страны — Сейме закона о сносе советских военных памятников в стране, принятого большинством голосов 26 мая нынешнего года. Против закона проголосовали 18 депутатов, 64 были «за».

«Я надеюсь, что полиция, как это было в отношении тех, кто не надевал маски, тоже хорошо поработает и будет вытаскивать отсюда и забирать псевдодепутатов», — пригрозил коллегам Янис Домбрава. В своем выступлении он обращался к представителям оппозиционной партии «Согласие».

В этой связи издание напомнило Домбраве, что «в Сейме нет «псевдодепутатов» — все избранные депутаты равны».

«Что же касается угроз уголовного преследования, то депутат Домбрава, видимо, не в курсе, что Конституция гарантирует неприкосновенность парламентария при исполнении им своих служебных обязанностей», — сообщил латвийский портал.

Так, Статья 28-я Основного закона Латвии гласит, что «члена Сейма не за голосование, не за высказанные мысли при выполнении своих должностных обязанностей нельзя привлекать ни к судебной, ни к административной, ни к дисциплинарной ответственности».