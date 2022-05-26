Посёлок Бугры, Ленинградская область, 26 мая, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Владелец автомобиля Mercedes подстрелил мужчину из-за его близко припаркованной «Газели» у новостройки в поселке Бугры в Ленинградской области, сообщили 26 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Хулиган с парковки

Конфликт между мужчинами произошел днем 26 мая у дома 42 по улице Шоссейной в поселке Бугры. Прибывшие на место полицейские установили, что на автомобильной парковке между 55-летним уроженцем Новгородской области и водителем «Газели» произошел конфликт. Мужчине не понравилось, что малотоннажный автомобиль слишком близко припаркован к его «Мерседесу».

«После непродолжительного конфликта водитель иномарки вытащил из багажника охотничий карабин и выстрелил в ногу 48-летнему пассажиру «Газели», после чего попытался скрыться», — рассказали в ведомстве.

Вскоре иномарка была блокирована и остановлена сотрудниками отдельного батальона ДПС УГИБДД, а водитель задержан и доставлен в отдел полиции.

«Оружие сотрудники полиции изъяли. Раненый участник конфликта госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожили в полиции.