Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена отказалась приглашать президента Венесуэлы Николаса Мадуро и представителей Никарагуа на саммит Америк в июне несмотря на призывы соседних стран, сообщает 26 мая Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Координатор саммита Кевин О’Рейли рассказал, что Белый дом еще не принял решения о приглашении правительства Кубы на встречу в Лос-Анджелесе, а вот кубинские активисты уже были приглашены.

Отметим, что сам президент Кубы Мигель Диас-Канель 25 мая написал в Twitter, что он «ни при каких обстоятельствах» не собирается посещать американский саммит.

Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что Куба, Венесуэла и Никарагуа должны присутствовать на саммите Америк в Лос-Анджелесе.

Помимо этого несколько лидеров стран Северной и Южной Америк заявили, что они не будут участвовать в саммите, если на встречу не будут приглашены Куба, Венесуэла и Никарагуа.

Напомним, что саммит Америк, который проводится каждые три года в разных странах, является главным событием для связей двух континентов. Встреча в Лос-Анджелесе 6–10 июня станет первым мероприятием, проводимым Соединенными Штатами с тех пор, как президент Билл Клинтон провел инаугурационную сессию в Майами в 1994 году.

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