Москва, , 17:13 — REGNUM Россия предпримет все необходимые усилия для исполнения своих обязательств по внешнему долгу, даже если Запад будет препятствовать этому, заявил 26 мая журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы предложим инструмент для того, чтобы все держатели нашего долга могли получить свои проценты», — сказал он.

Глава Минфина подчеркнул, что в распоряжении у России достаточно валюты и ресурсов для осуществления выплат по долговым обязательствам.

При этом он отметил, что даже если США удастся найти способ объявить в России технический дефолт, это не повлияет на экономику страны, и для российских граждан ничего не изменится.

«Это дефолт, который западная инфраструктура, по сути, объявила своим же инвесторам. Мы надёжный заемщик, и как выполняли свои обязательства даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты. Такие варианты у нас уже готовятся», — сказал Силуанов.

Напомним, накануне в Минфине заявили, что Россия продолжит исполнять свои долговые обязательства, несмотря на решение властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по российскому государственному долгу.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин: ситуация с госдолгом РФ не имеет ничего общего с дефолтом 1998 года