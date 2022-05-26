Москва, , 16:07 — REGNUM Пособники Службы безопасности Украины (СБУ) задержаны в Харьковской области и переданы компетентным органам. Об этом сообщает 26 мая пресс-служба Росгвардии.

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Задержания стали результатом адресных проверок, один из задержанных ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Этот человек указал на замаскированный тайник неподалёку от места своего проживания.

Кроме того, мужчина раскрыл агентурную сеть, назвав имена своих пособников. В тайнике нашли более 20 единиц охотничьего оружия, патроны, средства сотовой и радиосвязи.

Другому задержанному зарубежные кураторы поручили передавать через мессенджер данные о количестве, расположении и перемещении российских военнослужащих и военной техники. В месте, где он жил, нашли фото- и видеоаппаратуру, небольшой беспилотник и средства связи.

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