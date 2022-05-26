Техас, США, 26 мая, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Девушка-игрок в Dead by Daylight рассказала, что во время одного из матчей другой геймер грозился «расстрелять школу». Об этом 26 мая пишет Daily Mail.

Скриншот с YouTube Dead by Daylight

По словам девушки, имя которой неизвестно, это произошло за несколько дней то трагедии в Техасе (США). Пользовательница утверждает, что игрок обещал напасть на школу, используя винтовку AR-15, которую в итоге использовал техасский стрелок Сальвадор Рамос. По словам девушки, она записала всё происходящее в игре и сообщила об этом в ФБР, так как «никогда не слышала, чтобы кто-то говорил подобное раньше».

Напомним, что 24 мая 2022 года 18-летний житель города Ювальде Сальвадор Рамос проник в начальную школу и расстрелял 21 человека. Среди погибших числятся 19 детей.