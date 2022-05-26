Стрелком из Техаса может оказаться игрок в Dead by Daylight
Техас, США, 26 мая, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Девушка-игрок в Dead by Daylight рассказала, что во время одного из матчей другой геймер грозился «расстрелять школу». Об этом 26 мая пишет Daily Mail.
По словам девушки, имя которой неизвестно, это произошло за несколько дней то трагедии в Техасе (США). Пользовательница утверждает, что игрок обещал напасть на школу, используя винтовку AR-15, которую в итоге использовал техасский стрелок Сальвадор Рамос. По словам девушки, она записала всё происходящее в игре и сообщила об этом в ФБР, так как «никогда не слышала, чтобы кто-то говорил подобное раньше».
Напомним, что 24 мая 2022 года 18-летний житель города Ювальде Сальвадор Рамос проник в начальную школу и расстрелял 21 человека. Среди погибших числятся 19 детей.
Dead by Daylight — это многопользовательская компьютерная игра в жанре survival horror. Она вдохновлена темами и образами киножанра слэшеров — в игре команда из четырёх игроков-«выживших» противостоит на ограниченной карте пятому игроку-«убийце».