Анкара, 26 мая, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО обсудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает 26 мая канцелярия турецкого президента.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон. 2018

Эрдоган заявил, что контакты Швеции и Финляндии с отдельными лицами и организациями не будут соответствовать духу НАТО. Речь шла об организациях, которые контролируют Рабочая партия Курдистана, которую в Анкаре считают экстремистской группировкой, и сирийские «Силы народной самообороны».

Лидеры в ходе переговоров обсудили также региональные вопросы, отношения между Турцией и Францией и военный конфликт на Украине.

Эммануэль Макрон, как сообщает агентство Франс Пресс, призвал Эрдогана уважать суверенный выбор Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган заявил о желании «справедливого мира» между Россией и Украиной.

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