Симферополь, , 15:41 — REGNUM Более пяти тысяч билетов на поезд №197/198 сообщением Москва — Симферополь поступили в продажу на даты с 29 мая по 10 июня. Об этом сообщила пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Поезд «Таврия», следующий по маршруту Москва — Симферополь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Речь идет о плацкартных и купейных вагонах. Из Крыма на аналогичные даты дополнительные билеты появятся в ближайшее время», — уточнили в пресс-службе.

Как уточнили в компании, дополнительный поезд №197/198 из Москвы в Симферополь назначен с 29 мая: поезд будет отправляться в 22:30 и прибывать через день в 7:20. В обратную сторону поезд отправляется в 23:55 и прибывает в Москву в 11:25.

Как сообщало ИА REGNUM, всего транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» на летний сезон запускает поезда из разных городов России по 17 направлениям.