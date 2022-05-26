Москва, 26 мая, 2022, 15:33 — ИА Регнум. При грамотной и профессиональной политике, направленной на укрепления рубля, есть все предпосылки для внутреннего роста экономики России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Пиковый уровень укрепления рубля еще впереди, — сказала Паштова. — Российской экономике сегодня как никогда выгоден крепкий рубль. При грамотной и профессиональной политике направленной на укрепления рубля есть все предпосылки для внутреннего роста экономики, основанного на малом и среднем бизнесе, несмотря на крики о крахе цепочек поставок. Сейчас большинство населения как никогда прежде надеется на то, что власти РФ возьмут курс на построение социального справедливого государства, как записано в нашей Конституции».

По ее словам меры, предпринятые правительством с февраля по май 2022, дали свой положительный результат.

«Значит, не всё так плохо, и когда нужно, принимаются верные решения», — констатировала Паштова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова заявила, что ситуация в российской экономике стабилизируется, рубль укрепляется, а инфляционные ожидания будут снижаться.