Анкара, 26 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Турция хочет установления «справедливого мира» между Россией и Украиной. Об этом заявил 26 мая президент Турции Реджеп Эрдоган.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

Он провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Одной из тем переговоров стал украинский кризис.

Эрдоган подчеркнул в беседе с Макроном, что Турция хочет скорейшего установления «справедливого мира» между Россией и Украиной.