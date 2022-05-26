Давос, Швейцария, , 15:19 — REGNUM Германия должна отказаться от поставок российской нефти к концу 2022 года, заявил германский канцлер Олаф Шольц 26 мая в ходе выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

По его словам, в Германии и Европе идёт процесс обретения независимости от импорта российских энергоносителей. В отношении угля этот вопрос будет решён уже осенью, по газу идёт активная работа.

«Прекращение использования российской нефти мы хотим достичь к концу года», — сказал Шольц.

Он напомнил, что в Германии инфраструктура терминалов приёма сжиженного природного газа развивается как никогда быстрыми темпами.

Как сообщало ИА REGNUM, германский канцлер также заявил, что коллективный Запад и Украина не пойдут на те условия мира, которые попытается навязать Россия.

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