Москва, 26 мая, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В кризис российский бизнес проявил себя с наилучшей стороны. Об этом 26 мая заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Jedimentat44 Владимир Путин

«Бизнес наш, отечественный, проявляет свои наилучшие качества, я бы сказал. В этих непростых условиях достаточно быстро адаптируется. Знаю, как это непросто находить новых партнёров, новые логистические цепочки, держать коллективы, держать уровень производства продукции, уровень услуг, качество. Требует больших усилий и таланта, и силы воли», — заявил Путин.

«У подавляющего большинства наших предпринимателей, наряду с чувством ответственности — всё это дает очень позитивный результат», — указал он.