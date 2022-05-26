Москва, 26 мая, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Федерации компьютерного спорта Москвы прокомментировали новость о признании новой киберспортивной дисциплины «Тактический трехмерный бой». Об этом 26 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России Чемпионат России по компьютерному спорту

«Мы давно ожидали признания официальной дисциплины «Тактический трехмерный бой». Такие популярные и любимые участниками наших турниров виды программы, как CS: GO и Valorant, давно входят в пул дисциплин «Московского Киберспорта» и Московской студенческой киберспортивной лиги, которые проводятся при поддержке департамента спорта города Москвы на площадке cybermos.ru, но мы не могли включать соревнования по ним в единый календарный план спортивных соревнований. Теперь такая возможность есть», — рассказал президент Федерации компьютерного спорта города Москвы Максим Флёр. По его словам, признание новой дисциплины позволит ФКС Москвы выдавать спортивные разряды по входящим в неё видам программы, а также сформировать сборные команды столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство Юстиции РФ представило документ о признании новой киберспортивной дисциплины «Тактический трехмерный бой». Дисциплина объединяет несколько видов программы, среди которых игры жанра «шутер», а также различные трехмерные экшены: Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Rainbow Six: Siege, Warface, Armored Warfare, Overwatch, World of Tanks и War Thunder.