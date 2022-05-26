Москва, 26 мая, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Недальновидная политика введения санкций навредит экономикам всех стран, а не только тех, против которых направлены ограничения. Об это российский президент Владимир Путин заявил 26 мая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он обратил внимание на макроэкономические показатели развитых экономик. Такого уровня инфляции там не было 40 лет, растёт безработица, рвутся цепочки поставок, усиливается глобальный кризис, сказал Путин.

«И в таких чувствительных сферах, как, скажем, продовольствие, это не шутки, это серьёзные вещи, которые отражаются на всей системе экономических и политических отношений», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, состояние мировой экономики доказывает правильность и обоснованность позиции России.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил, что санкции в чём-то полезны — они делают Россию сильнее.

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