Донецк, 26 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Ясиноватой с применением реактивной системы залпового огня. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 14:04 украинские силовики открыли огонь по Ясиноватой с позиций в Авдеевке. Всего было выпущено пять ракет из установки БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Украины совершили обстрел Доломитного.