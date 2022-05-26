Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Града»
Донецк, 26 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Ясиноватой с применением реактивной системы залпового огня. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
.artstepvision.ca
РЗСО Град
В 14:04 украинские силовики открыли огонь по Ясиноватой с позиций в Авдеевке. Всего было выпущено пять ракет из установки БМ-21 «Град».
Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Украины совершили обстрел Доломитного.