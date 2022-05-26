Ставрополь, , 14:31 — REGNUM Глава Ставропольского края Владимир Валадимиров поручил разработать дополнительные региональные меры поддержки ставропольских военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на территории Украины, а также членов их семей. Эти меры также будут распространяться и на военнослужащих, принимавших участие в других военных действиях — еще до спецоперации на Украине.

Спецоперация 95.мвд.рф

«Краевым законодательством установлена ежемесячная доплата к пенсии военнослужащим-срочникам, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей военной службы. С учетом того, что в специальной военной операции участвуют профессиональные военные-контрактники, считаю необходимым распространить эту норму и на них», — приводит слова Владимирова его пресс-служба.

Кроме того, он поручил министерству труда и соцзащиты края установить ежегодную выплату на школьную форму обучающимся в общеобразовательных организациях детям погибших ветеранов боевых действий. Её размер составит десять тысяч рублей, а первые выплаты начнутся уже в 2022 году. Среди новых мер поддержки — возможность прохождения реабилитации после ранений.

Напомним, ранее на Ставрополье установлены выплаты от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей для военнослужащих, получивших в ходе спецоперации легкие или тяжелые ранения. По 1 млн рублей будут выплачивать тем, кто удостоен боевых наград. По 3 млн рублей получат семьи погибших или пропавших без вести бойцов.

Читайте также: На Ставрополье создан фонд помощи военнослужащим и их семьям