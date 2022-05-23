Ставрополь, 23 мая 2022, 16:32 — REGNUM В Ставропольском крае создан благотворительный фонд по оказанию поддержки военнослужащим и членам их семей. Инициатива его создания принадлежит ветеранам боевых действий и руководителям военно-патриотических организаций. Президентом фонда избран руководитель краевого отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Николай Борисенко.
По словам Борисенко, фонд уже зарегистрирован в минюсте и налоговой службе, открыт расчетный счет, на который будут приниматься пожертвования всех желающих для бойцов, которые нуждаются, в частности, в реабилитации после ранений. Кроме того, руководство фонда считает, что он должен действовать не только сейчас, когда идет спецоперация на Украине. Планируется, что он будет работать и в долгосрочной перспективе, помогая в том числе воинам, которые служат на Ставрополье.
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