Бухарест, , 14:29 — REGNUM Правительство Румынии приняло постановление об увеличении денежных призов для победителей национальных школьных олимпиад. Об этом 26 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Школьники

Согласно официальной информации, с нового учебного года за первое место на указанных состязаниях ученик будет получать 1000 леев ($217), за второе — 700 леев ($151), а за третье — 500 леев ($108).

Кроме того, стипендии в размере 300 леев ($65) за успеваемость будут присуждаться учащимся частной системы, которые приедут представлять Румынию на соответствующих международных турнирах.

«Наша задача заключается в признании заслуг талантливых школьников и финансовой поддержке их стремления к получению знаний», — резюмировал министр образования Румынии Сорин Кымпяну.