Сеул, , 14:30 — REGNUM В Южной Корее подтвердили успешный вывод на орбиту первого южнокорейского коммерческого спутника наблюдения Земли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей аэрокосмической компании Hancom InSpace.

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что связь со спутником «Седжон-1» была установлена спустя восемь часов после старта ракеты SpaceX Falcon 9 с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде.

По данным южнокорейской компании, спутник будет облетать Землю 12-14 раз в день, совершая оборот каждые 90 минут.

В компании также подчеркнули, что строительство 10,8-килограммового спутника велось в сотрудничестве с американской компанией Spire Global, занимающейся космическими данными.