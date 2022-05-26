Сеул, 26 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Южной Корее подтвердили успешный вывод на орбиту первого южнокорейского коммерческого спутника наблюдения Земли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей аэрокосмической компании Hancom InSpace.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Сообщается, что связь со спутником «Седжон-1» была установлена спустя восемь часов после старта ракеты SpaceX Falcon 9 с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде.

По данным южнокорейской компании, спутник будет облетать Землю 12-14 раз в день, совершая оборот каждые 90 минут.

В компании также подчеркнули, что строительство 10,8-килограммового спутника велось в сотрудничестве с американской компанией Spire Global, занимающейся космическими данными.