Москва, 26 мая 2022, 14:28 — REGNUM Предложения, включенные в итальянский план по Украине, не могут исходить от серьёзных политиков. Об этом 26 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его мнению, серьёзные политики не могут предлагать изложенные в итальянском плане по Украине инициативы по Крыму и Донбассу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд международных предложений по урегулированию украинского кризиса раскритиковал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, назвав их «потоком сознания».