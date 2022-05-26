Москва, 26 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Предложения, включенные в итальянский план по Украине, не могут исходить от серьёзных политиков. Об этом 26 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

По его мнению, серьёзные политики не могут предлагать изложенные в итальянском плане по Украине инициативы по Крыму и Донбассу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд международных предложений по урегулированию украинского кризиса раскритиковал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, назвав их «потоком сознания».