София, 26 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел на участке наружного газопровода в городе Враца (Северо-западная Болгария). Об этом 26 мая сообщает БТВ.

geralt Взрыв

Согласно официальной информации, инцидент произошел в полдень, когда рабочие местной системы ЖКХ при проведении ремонтных работ случайно пробили несущую газовую конструкцию. Вспыхнувший при этом огонь затронул объекты централизованного тепло- и водоснабжения, а также несколько хозяйственных построек и светофоров.

Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание.

Жертв нет. Ведется следствие.