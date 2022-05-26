Донецк, 26 мая, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка обстрелян украинскими войсками. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Очередная атака зафиксирована СЦКК в 13:10. Украинские войска с позиций в населённом пункте Пески обстреляли Куйбышевский район Донецка. Всего выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины обстреляли Горловку.