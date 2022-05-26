Москва, 26 мая, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Уход некоторых зарубежных компаний из России можно воспринимать как благую весть. Об этом в ходе первого Евразийского экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Многие наши партнеры из той же Европы заявили о том, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, — может быть, и слава Богу», — сказал Путин.

По его словам, производство и бизнес в России «подросли» на фоне ухода зарубежных предприятий.