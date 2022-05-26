Москва, , 14:17 — REGNUM Антироссийские санкции приводят к ряду сложностей, но и делают страну в чём-то сильнее. Об этом в ходе первого Евразийского экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в сложившихся обстоятельствах представители предпринимательской сферы сталкиваются со сложностями, в том числе в области логистики и транспорта.

«Но тем не менее все удается настроить, все удается выстроить по-новому — не без потерь на определенном этапе. Но это приводит и к тому, что мы, действительно, становимся в чем-то сильнее», — сказал Путин.